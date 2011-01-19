Православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения Господня
19 января 2011, 09:08Общество
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19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. В этот день в православных храмах совершаются праздничные богослужения и Чин Великого водоосвящения.
Православная церковь в этот день вспоминает крещение Иисуса Христа вводах реки Иордань. Праздник Крещения называется также Богоявлением,потому что в этот день Бог явился в трех ипостасях - Отца, Сына иСвятого Духа.
По традиции, в этот день освящается вода в оборудованных прорубях.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил верующим о том, чтотрадиционное купание на Крещение не носит развлекательного характера.«Это не народный обычай, это не часть нашего фольклора, а участие втаинстве», - сказал он.
В Нижнем Тагиле освещение проруби на прудупройдет сегодня в полдень.
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