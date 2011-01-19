«УВЗ» в Нижний Тагиле и американская «Амстед Рейл» договорились о сотрудничестве

Под документом поставили подпись главы компаний – Олег Сиенко и Джон Вориз. Целью подписания Меморандума стало развитие долгосрочного сотрудничества между компаниями. Так, стороны договорилсь о том, что «Уралвагонзавод» предоставит лицензии на изготовление надрессорных балок и боковых рам грузовой вагонной тележки модели 18-100. Так же будут продолжены переговоры по вопросу передачи неисключительной лицензии на грузовую вагонную тележку модели 18-9836 Моушн Контрол, которая была сертифицированна в сентябре 2010 года. Корпорация «УВЗ» подтвердила свою готовность установки кассетных подшипников на тележки «Амстед Рейл». Одним из важнейших пунктов подписанного Меморандума в пресс-службе УВЗ считают подтверждение заинтересованности Уралвагонзавода в литых колесах для грузовых вагонов и начале совместного с компанией «Амстед Рейл» процесса испытаний и сертификации литых колес на территории РФ. Стороны договорились подготовить программу по строительству завода на территории России.