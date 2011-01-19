В Нижнем Тагиле расскажут об ошибках, допускаемых при заполнении налоговых деклараций
19 января 2011, 17:46ОбществоАнка
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Тагильчанам расскажут об ошибках, допускаемых при заполнении налоговых деклараций.
21 января налоговая инспекция проводит семинар на тему: «Представление отчетности организациями и индивидуальными предпринимателями за 2010 год по земельному и транспортному налогам. Обзор ошибок, допускаемых налогоплательщиками при заполнении декларации». Как рассказали корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» в нижнетагильской налоговой инспекции, семинар состоится в 14 часов по адресу: улица Ломоносова 4. Получить дополнительную информацию можно по телефону 49-59-26.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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