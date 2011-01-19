В Нижнем Тагиле расскажут об ошибках, допускаемых при заполнении налоговых деклараций

21 января налоговая инспекция проводит семинар на тему: «Представление отчетности организациями и индивидуальными предпринимателями за 2010 год по земельному и транспортному налогам. Обзор ошибок, допускаемых налогоплательщиками при заполнении декларации». Как рассказали корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» в нижнетагильской налоговой инспекции, семинар состоится в 14 часов по адресу: улица Ломоносова 4. Получить дополнительную информацию можно по телефону 49-59-26.