В Нижнем Тагиле скульптор бьётся за кубок России по снежной и ледовой скульптуре

Для него - это подготовка к международному чемпионату на Аляске, куда Олег отправится к 20-му февраля. Напомним, право представлять на этом состязании Россию скульптор выиграл в прошлом году на всероссийском фестивале в Иркутске. А сегодня в Перми 20 команд скульпторов из России, Америки, Швейцарии и Белоруссии бьются за звание лучшей. 10 – в номинации «ледовая скульптура». 10 – в скульптуре из снега. Лучших назовут 22-го января. Олег Клавдиев обычно делает композиции изо льда, но в этот раз заявиться вовремя не успел. Поэтому его произведение «Никогда не сдавайся!» выполнено из снега. Скульптура изображает мамонтёнка,спасающего взрослого мамонта из ямы, объясняет Олег Кладиев. Обычно Олег работает в паре Эдуардом Пономаренко, но поехать в Пермь тому не удалось. Зато на Аляску художники поедут вместе. Уже получены визы. Только финансовую поддержку скульпторам получить так и не удалось.