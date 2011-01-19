В Нижнем Тагиле введены новые нормы накопления твердых бытовых отходов
Нормы ТБО от населения города и нормы накопления крупногабаритного мусора были разработаны еще в 6 лет назад.
Поэтому фактическое накопление твердых бытовых отходов в 2010 году уже не соответствовало прежним нормам. Произошло это ещё и потому, что в магазинах расширился ассортимент, а большинство товаров продаётся в упакованном и расфасованном виде, считают в отделе информационного обеспечения городской администрации. Чтобы решить эту проблему, специалистами Уральского научно-исследовательского института коммунального хозяйства были разработаны новые нормы накопления твердых бытовых отходов. Они рассчитаны на период до 2025 года. Специализированные организации, индивидуальные предприниматели и юридические лица при заключении договоров на вывоз твердых бытовых отходов теперь должны руководствоваться ими.
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