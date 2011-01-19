В Нижнем Тагиле желающих окунуться в проруби будут ждать до 22-х часов

Кто-то брал с собой детей, тем самым, подвергая детский организм неоправданному риску. В таких случаях вся ответственность лежит на родителях. Для безопасности тагильчан у купели дежурят медики, спасатели, и милиция. Благочинный Горнозаводского церковного округа отец Геннадий Ведерников в полдень освятил прорубь, после чего около 80 бойцов спецназа, друг за другом прошли обряд окунания. Все желающие смогут окунуться до позднего вечера, клуб моржей сегодня будет работать до 22 часов.