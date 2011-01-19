В Нижнем Тагиле желающих окунуться в проруби будут ждать до 22-х часов
19 января 2011, 16:07ОбществоАнка
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С самого утра горожане идут к единственной городской иордани, что бы окунуться. Как рассказала руководитель клуба моржей Надежда Котенкова, некоторые приходили целыми семьями.
Кто-то брал с собой детей, тем самым, подвергая детский организм неоправданному риску. В таких случаях вся ответственность лежит на родителях. Для безопасности тагильчан у купели дежурят медики, спасатели, и милиция. Благочинный Горнозаводского церковного округа отец Геннадий Ведерников в полдень освятил прорубь, после чего около 80 бойцов спецназа, друг за другом прошли обряд окунания. Все желающие смогут окунуться до позднего вечера, клуб моржей сегодня будет работать до 22 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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