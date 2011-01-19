«Золотое перо Руси» получила педагог из Нижнего Тагила

«Золотое перо Руси» - это международный конкурс для литераторов. В этом году в номинации «поэзия» главный приз получила жительница Нижнего Тагила, педагог 33-й школы Надежда Сергеева. 2200 произведений, 562 автора. Но её стихотворение «День рождения сына» признано лучшим. Эти строки Надежда Сергеева посвятила сестре, потерявшей в Чечне единственного сына. Кроме стихов, тагильчанка пишет рассказы, в том числе и детские. В 33-й школе её знают как человека творческого. Она написала для школьных праздников много песен и сценариев, и даже руководила театральной студией. Сегодня в стенах 33-й школы педагога-поэтессу поздравляли ученики и коллеги. Отметим, что главную премию конкурса кроме тагильчанки, получили ещё три русскоязычных поэта – из Москвы, Канады и Германии.