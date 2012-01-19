ФДО впервые проведет квест для юных тагильчан (ВИДЕО)

Участниками станут команды из 5 юношей, занимающихся в детских организациях Федерации детских и молодежных объединений, в возрасте 15-18 лет. Игра будет стартовать в парке имени Бондина, где для участников организаторы проведут брифинг. Действия ее будут разворачиваться от парка Бондина до ГДДЮТ, включая площади у кинотеатра «Современник», Драматического театра и набережную тагильского пруда.

По словам организатора игры, руководителя ФДО Нижнего Тагила Анастасии Киселевой, подобную задумку Федерация осуществляет впервые. Вдохновителем проекта и автором игры является Михаил Воробьев, один из организаторов квестовой игры «Encounter» в Нижнем Тагиле.

Одним из важных условий участия ребят в игре - телефон с выходом в интернет и регистрация команды от школы на нижнетагильском портале nt.en.cx. Команда, выполнившая все задания игры правильно и пришедшая на финиш первой, становится обладателем гран при.

Цель проведения игры – не только заинтересовать и повеселить молодежь, хотя это тоже является очень важным. Она является благотворительной, и все собранные от игры средства будут перечислены на счет Нижнетагильской общественной организации детей-инвалидов «Равновесие» отметила Анастасия Киселева.

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