Игроки веб-приложений в социальной сети «Одноклассники» собрались бастовать

Для многих пользователей социальной сети «Одноклассники» игровые приложения давно уже перестали быть просто игрой. Люди привязываются к своим питомцам или растениям, которые они выращивают. Они делятся своими впечатлениями от игры с другими пользователями, создают сообщества игр и негодуют, когда по причине администрации сети происходят какие-нибудь изменения в режиме игры. Сегодня пользователи приложения «Новогодняя елка» собираются бастовать и игнорировать в течение суток все приложения «Одноклассников».

Смысл новогодней игры был в том, чтобы вырастить из ростка ель, а потом украсить ее шариками, свечками и гирляндами. Процесс, скажем прямо, долговременный и требует большого внимания со стороны хозяина елочки. Определенное количество заработанных баллов давало пользователю возможность нарядить ель очередной новогодней игрушкой. Кроме того, баллы можно было заработать и за реальные деньги, которые многие игроки тратили, наряжая свою красавицу. Для многих пользователей елка стала не просто рисунком на экране монитора, а воплощением своих трудов. Деревом хвастались перед друзьями и рассказывали о своих успехах в сообществе игры. Но, по задумке администрации сайта, приложение было временным, новогодним, и по истечении срока актуальности стало недоступно.

Домовята! Завтра присоединяюсь к суточной забастовке, чтобы выразить протест разработчикам игры - отобрали елку, по всем параметрам - нашу собственность, которую вырастили, украсили, истратили кучу ресурсов! Пусть это бьет и по их доходам тоже. Рейтинг игры им важен! Главные в игре именно игроки, а не разработчики! Учесть наши желания и права - их обязанность! пишет член сообщества приложения «Домовята».

Пользователи уверены, что выращенная ими елка является их собственностью, и руководство сети должно в первую очередь считаться с интересами своих клиентов. Люди считают, что, организуя массовые забастовки, им удастся отстоять свои интересы, ведь администрации сети невыгодно уменьшение посещаемости сайта.

Еще один всплеск негативных настроений вызвало временное отключение «Одноклассников» 19 января. При этом пользователи высказали недовольство не по поводу отсутствия общения с друзьями. Их возмутил сбой и недоступность все тех же приложений на сайте. Из-за вынужденного тайм-аута в игре испортились все выращиваемые ими растения и стали недоступны любимые многими питомцы Домовята. Тысячи сообщений начали поступать в сообщество приложений после того, как сайт заработал.

В связи с проведением технических работ на сайте «Одноклассники», есть вероятность, что у вас из приложений могли пропасть Домовятки. Пожалуйста, не отчаивайтесь, через некоторое время работоспособность сайта должна восстановиться, и Домовята вернутся к вам. Если же этого не произошло, пожалуйста, найдите игру в каталоге и заново добавьте к себе на страницу поступило сообщение от организаторов сообщества.

Оправдывается перед пользователями и администрация сайта.

Произошел технический сбой, связанный с недоступностью одного из наших дата-центров. Предположительно, причиной его является нарушение работы канала на стороне провайдера рассказывает креативный директор «Одноклассников» Александр Изряднов.

Чем закончится борьба пользователей приложений за свои права, покажет время. Напоним, что Tagilcity.ru с вами и в «Одноклассниках».