Корпоративный английский дает большие результаты

Плюсы корпоративного английского языка на лицо: вы сами назначаете удобные дни и время для занятий, а так же преподаватель сам приезжает на ваше рабочее место. Это существенно экономит ваше время и деньги, которые могли бы затрачиваться на проезд. Ведь за частные курсы оплата иногда завышается, потому что преподавателю необходимо оплачивать аренду помещения для занятий. А в нашем случае, вы учитесь прямо на работе. Корпоративное обучение английскому языку подразумевает обучение в группах. В состав группы входят только сотрудники офиса. Благодаря этому сам процесс изучения языка облегчается, т. к. людям, работающим вместе гораздо проще найти темы для обсуждения. Деятельность многих компаний сегодня выходит на мировой уровень, а это требует определенных знаний сотрудников. Для существования и процветания фирмы, работодатель сам оплачивает и организует систему корпоративного обучения английскому для своего коллектива. Естественно, работодатель сам контролирует весь процесс обучения: ему предоставляется информация о посещаемости занятий и об успеваемости сотрудников.

При изучении корпоративного английского преподаватель четко расставляет акценты на то, что необходимо усвоить каждому обучающемуся. На основании этого документа, работодатель принимает решение об окончании курсов либо о продлении обучения. Курсы английского языка не длительные, но очень полезные и информационные. Опытный преподаватель построит свою стратегию ведения занятий так, чтобы в получении знаний группа двигалась по принципу: от простого – к сложному. Занятия проводятся только по заданной теме, никакой лишней информации и бессмысленных рассказов о правилах построения предложения. Домашние задания строятся только по пройденному материалу. По итогам выполнения домашней работы преподаватель увидит какой материал был усвоен плохо. Прежде, чем обучать по новой теме, сначала разъяснит непонятое из прошлого урока каждому индивидуально. Корпоративное обучение английскому проходит в рамках деловой разговорной речи. Ведь для того, чтобы принести пользу компании, необходимо постоянное сотрудничество и заключение выгодных контрактов с зарубежными фирмами. Перед началом каждого урока преподаватель задает тему, которой к концу урока должна владеть группа. Если обучаемый посещает все курсовые занятия, ему не составит труда на конечном этапе обучения хорошо написать тестовое задание. По результатам этого задания и будет подведен итог: насколько удалось достичь поставленных целей. Объективная оценка выставляется каждому ученику. Итоги обучения коллектива предоставляются работодателю в письменном виде.

Сегодня, чтобы соответствовать всем критериям делового человека, просто необходимо владеть разговорным английским.