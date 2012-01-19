Лучших работодателей определят в Пенсионном фонде
19 января 2012, 09:40Общество
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С сентября прошлого года стартовал Всероссийский конкурс «Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию».
Как сообщили в нижнетагильском управлении пенсионного фонда, участники конкурса – все работодатели, уплачивающие страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовойпенсии в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учету, а также регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования 100% своих сотрудников.
Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Победители получат почетные дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР.
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