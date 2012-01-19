Лучших работодателей определят в Пенсионном фонде

Для участия в конкурсе необходимо своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовойпенсии в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учету, а также регистрировать в системе обязательного пенсионного страхования 100% своих сотрудников.