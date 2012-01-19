На Уралвагонзаводе введена в действие политика в области качества

Она посвящена вопросам надёжности, безопасности, а значит, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции военного и гражданского назначения.

Утверждённая политика соответствует миссии корпорации, которая предполагает лидерство в транспортном машиностроении и интеграции «УВЗ» вмировую экономику на основе непрерывных инноваций и роста удовлетворенности потребителей. Это выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции, безусловное выполнение требований заказчика и снижение риска при выполнении государственного заказа; повышение результативности системы менеджмента качества и постоянное подтверждение её соответствия требованиям ГОСТ говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Достижение поставленных целей будет осуществляться за счет модернизации вагоносборочного производства и внедрения международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS, совершенствования системы менеджмента, использования в производстве научно-технических достижений.

Специалистами Уралвагонзавода ведётся гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемых изделий, в планах корпорации – создание сервисных центров на территории России и других государств, куда осуществляются поставки продукции «УВЗ», отметили в пресс-службе.