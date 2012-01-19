«Новинки» минувшего 2011 года компании МОТИВ

1. Новые лицензии

Наиболее существенным стратегическим событием 2011 года для МОТИВа стало получение новых лицензий на право оказания услуг сотовой связи стандарта GSM в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области. МОТИВ начнет предоставлять мобильные услуги на новых территориях уже в течение ближайших двух лет. Кроме того, Компания продлила лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-1800 до 2016 года в Свердловской области.

2. Новые друзья

МОТИВ продолжает занимать лидирующие позиции среди сотовых операторов Свердловской области по количеству абонентов. На данный момент около 2 225 000 жителей Екатеринбурга и области доверяют свое общение МОТИВу. За последний год количество абонентов компании МОТИВ увеличилось почти на 10%. Согласно материалам маркетинговых исследований Компании, стабильный рост абонентской базы обусловлен, прежде всего, широкой зоной действия сети, а также прозрачностью и доступностью тарифов.

3. Новые мощности

За 2011 год емкость сети была увеличена на 10%. Такой высокий показатель стал возможным благодаря успешной реализации техническими специалистами Компании комплекса мероприятий по установке новых базовых станций и модернизации уже существующего оборудования. Существенное увеличение емкости сети компании МОТИВ позволило еще большему количеству абонентов одновременно совершать звонки и отправлять SMS-сообщения.

4. Новые интернет-воможности

В 2011 году компания МОТИВ продолжила совершенствовать технологии беспроводной передачи данных и улучшать зону покрытия EDGE в Екатеринбурге и области. Сегодня на 95% территории Свердловской области абоненты компании МОТИВ могут пользоваться возможностями надежного мобильного Интернета HiG.

5. Новые интернет-пользователи

Показатели потребления услуг связи и мобильного Интернета увеличились в разы! За прошлый год количество интернет-пользователей увеличилось более чем в два раза! 2011 год продемонстрировал и традиционно высокий уровень голосового трафика, который в сравнении с 2010 годом увеличился на 15%, и высокий уровень SMS-активности абонентов – объем сообщений увеличился практически на 27%.

6. Новые Точки и новые вопросы

В год своего 15-летия МОТИВ стал еще ближе к своим абонентам: на 15% было увеличено количество Точек подключения, специалисты Контакт-центра Компании ответили более чем на 4,5 миллиона вопросов абонентов и обработали около 5 миллионов пожеланий и предложений.

7. Новые города

К сегодняшнему дню на карте МОТИВа практически не осталось «белых пятен» - за 15 лет работы Компания обеспечила связью около 1000 населенных пунктов Свердловской области, 70 из которых вошли в зону покрытия МОТИВа в 2011 году.

8. Новые страны и темы для общения

В 2011 году МОТИВ продолжил развивать и направление роуминга. Сегодня Компания предоставляет услуги связи более чем в 150 странах мира. Только за минувший год количество абонентов МОТИВа, путешествующих с «родной» SIM-картой, увеличилось в три раза! Кроме того, в 2011 году абонентам Компании был предложен обновленный вариант популярной услуги «Роуминг НОН-СТОП». Теперь экономить на входящих звонках за пределами «домашнего региона» можно круглый год, а не только в период отпусков и праздников. Также был снижен роуминг-порог: для путешествий по России на балансе телефона должно быть больше 100 рублей, за рубежом – 300 рублей.

9. Новые бизнес-тарифы

В 2011 году МОТИВ предложил своим корпоративным клиентам два новых бизнес-тарифа – «Диспетчер» и «Бизнес. Интернет». Тариф «Диспетчер» предназначен для оперативного мониторинга транспортных средств и особенно актуален для тех организаций, которые обращаются к услугам телеметрии. Тариф «Бизнес. Интернет» позволяет осуществлять беспроводной обмен информацией на выгодных условиях – от 1,1 рубля за мегабайт.

10. Новые скидки

МОТИВ снизил цены на мобильный Интернет в 6 раз! Специально для активных юзеров в коммерческую эксплуатацию была введена линейка тарифов «Интернетище» - «Старт», «Комби» и «Супер». Минимальная стоимость скачанного трафика в 2011 году составила 50 копеек за мегабайт.

11. Новые тарифы

В 2011 году МОТИВ запустил долгожданные тарифы, отвечающие основным запросам большинства абонентов. Для ценителей безграничного общения МОТИВ предложил новый тариф «Полный комплект», отличительной чертой которого стали бесплатные вызовы по Свердловской области, низкая фиксированная стоимость на междугородные звонки и пакеты дополнительных услуг всего за 490 рублей в месяц. В канун праздников компания МОТИВ запустила выгодный универсальный тариф «Новый год без хлопот!», по условиям которого стоимость всех исходящих соединений и SMS-сообщений составляет 90 копеек!

12. Новый сайт

В 2011 году был запущен новый сайт Компании. Сайт www.motivtelecom.ru отличается удобной навигацией, позволяющей легко и быстро ориентироваться на его страницах. Любой посетитель обновленного ресурса без труда может найти необходимую информацию о тарифах, описание услуг, а также все новости Компании и фотоотчеты с прошедших акций, развлекательных мероприятий и социальных проектов, в которых регулярно участвует компания МОТИВ.

13. Новые праздники

В 2011 году компания МОТИВ в 2 раза увеличила количество культурных и развлекательных проектов, проводимых в Екатеринбурге. Наиболее яркими и запоминающимися событиями минувшего года стали организация компанией МОТИВ соревнований по сноуборду «Kebab wars. Идействуй!», участие в летнем фестивале «Ярмарка Дефицита», поддержка Фестиваля игр Лиги КВН УрФУ, организация развлекательного мероприятия для представителей СМИ Свердловской области, а также участие Оператора в праздновании Дня города, в молодежном фестивале граффити «Стенография 2011» и танцевальном фестивале «HOT PEPPERS», в проекте «Ночь музеев» и выборах «Маленькой мисс». И, конечно, празднование собственного пятнадцатилетия.

14. Новые эмоции

В 2011 году МОТИВ подарил праздник тысяче детей Екатеринбурга и области. Ко Дню защиты детей для воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей компанией МОТИВ была организована большая праздничная программа. А под Новый год МОТИВ вместе с абонентами Екатеринбурга и Свердловской области принял участие в «Марафоне добра» - социальном проекте в рамках акции «Ёлка желаний» - и исполнил новогодние желания воспитанников Карпинского детского дома-интерната.

15. Новые планы