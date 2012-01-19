Pininfarina продолжила раскрывать внешность нового спортседана

Детальных данных о новинке по-прежнему нет. Ранее сообщалось, что основной задачей такой машины станет воплощение всего опыта, который был накоплен итальянским ателье за все время своей работы в области дизайна и инжиниринга. Такой автомобиль получит экологичную силовую установку и экологически чистые материалы отделки интерьера.