Pininfarina продолжила раскрывать внешность нового спортседана
19 января 2012, 08:27ОбществоРОман БОТов
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Итальянское ателье Pininfarina продолжило раскрывать внешность концептуального седана под названием Cambiano, мировая премьера которого запланирована на мартовское моторшоу в Женеве. Очередная фотография автомобиля, на которой изображена стеклянная панорамная крыша, была опубликована компанией на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Детальных данных о новинке по-прежнему нет. Ранее сообщалось, что основной задачей такой машины станет воплощение всего опыта, который был накоплен итальянским ателье за все время своей работы в области дизайна и инжиниринга. Такой автомобиль получит экологичную силовую установку и экологически чистые материалы отделки интерьера.
Прототип назван в честь итальянского города Камбьяно, где располагается штаб-квартира «Пининфарины». В текущем году компания отпразднует сразу два юбилея: 30 лет с момента появления в Камбьяно дизайн-центра и 10 лет с момент основания здесь же инжинирингового подразделения.
Фото Pininfarina
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