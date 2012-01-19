При поддержке ЕВРАЗа открыта единственная в Нижнем Тагиле лаборатория по подготовке машинистов крана
Сегодня в нижнетагильском профессиональном училище №104 состоялось торжественное открытие и презентация оборудования уникальной учебно-производственной лаборатории «Устройство и эксплуатация кранов металлургического производства». Средства на реализацию проекта базовому учебному заведению выделил ЕВРАЗ.
Для подготовки специалистов по профессии машинист крана приобретено современное оборудование и учебные комплексы. Два новых тренажера полностью имитируют реальные производственные ситуации в цехах ЕВРАЗ НТМК. Они оборудованы креслом машиниста крана, ЖК-монитором, а также удобным управлением со специальными джойстиками. Кроме того, в комплект новой лаборатории входит большой экран и мультимедийная аппаратура для демонстрации выполнения работы учащимися на тренажере и 10 сетевых мест для контроля теоретических знаний. Ежегодно на новых тренажерах смогут заниматься более 120 учащихся.
По данным Департамента по связям со СМИ ЕВРАЗа, Учебно-производственная лаборатория ПУ №104 является единственной, которая в Нижнем Тагиле готовит крановщиков металлургического производства. На ее оснащение ЕВРАЗ направил порядка 1,3 млн. рублей. Подобного современного оборудования нет ни в одном средне-специальном учебном заведении города.
Профессиональное училище №104 является базовым учебным заведением ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Здесь обучаются юноши и девушки по специальностям, востребованным на металлургическом комбинате Нижнего Тагила: машинисты крана, электромонтеры, сварщики, и другие будущие специалисты.
Таким образом НТМК повышает качество подготовки будущих работников предприятия, ведь более 80% выпускников ПУ №104 трудоустраиваются в цеха ЕВРАЗ НТМК.
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