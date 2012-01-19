При поддержке ЕВРАЗа открыта единственная в Нижнем Тагиле лаборатория по подготовке машинистов крана

Для подготовки специалистов по профессии машинист крана приобретено современное оборудование и учебные комплексы. Два новых тренажера полностью имитируют реальные производственные ситуации в цехах ЕВРАЗ НТМК. Они оборудованы креслом машиниста крана, ЖК-монитором, а также удобным управлением со специальными джойстиками. Кроме того, в комплект новой лаборатории входит большой экран и мультимедийная аппаратура для демонстрации выполнения работы учащимися на тренажере и 10 сетевых мест для контроля теоретических знаний. Ежегодно на новых тренажерах смогут заниматься более 120 учащихся.