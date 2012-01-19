РЭК Свердловской области призывает граждан жаловаться на повышение тарифов ЖКУ
19 января 2012, 18:45Общество
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По заявлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области, в отопительном сезоне с сентября 2011 года по май 2012 года никакого роста тарифов на коммунальные услуги не ожидается.
В ведомстве будут внимательно следить за уровнем тарифов в муниципалитетах и в случае, если исполнителями коммунальных услуг будут выставлены счета с увеличенными тарифами, советуют потребителям обращаться по постоянному телефону «Горячей линии» (343) 371-96-42.
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