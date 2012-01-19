РЭК Свердловской области призывает граждан жаловаться на повышение тарифов ЖКУ

В ведомстве будут внимательно следить за уровнем тарифов в муниципалитетах и в случае, если исполнителями коммунальных услуг будут выставлены счета с увеличенными тарифами, советуют потребителям обращаться по постоянному телефону «Горячей линии» (343) 371-96-42.