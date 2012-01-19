Средняя стоимость иномарки в России выросла и составила 23,5 тысячи долларов
На состоявшейся сегодня пресс-конференции эксперт PwC Стенли Рут заявил, что средняя стоимость иностранных автомобилей в России сильно выросла по сравнению с 2010 годом. Так, в минушем году эта цифра составила целых 23,5 тысячи долларов, показав рост более, чем на 10%, сообщают Авто.Вести.
Ru.
Люди стали покупать больше, несмотря на возросшую стоимость автомобилей. Более того, сейчас россияне предпочитают более сложные комплектации, со множеством опций, что всегда приводит к удорожанию машины - считает Стенли Рут. Интересно, что премиум-бренды тут демострируют наибольший рост. Если в 2010 году средняя цена иномарки составляла чуть менее 20 тысяч долларов, то сейчас это более 23 тысяч долларов за машину. По прогнозам аналитиков, в 2012 году средняя цена иномарки тоже составит 23,5 тысячи долларов.
По данным компании, в 2011 году на 70% выросли продажи иномарок российского производства.
На 38% увеличился спрос на импортные легковые автомобили. И всего на 11% больше россиян выбрали отечественные бренды.
В целом продажи новых легковых автомобилей в 2011 году в России выросли на 40% в количественном выражении и на 70% в денежном выражении.
Фото: BMW