Средняя стоимость иномарки в России выросла и составила 23,5 тысячи долларов

Люди стали покупать больше, несмотря на возросшую стоимость автомобилей. Более того, сейчас россияне предпочитают более сложные комплектации, со множеством опций, что всегда приводит к удорожанию машины - считает Стенли Рут. Интересно, что премиум-бренды тут демострируют наибольший рост. Если в 2010 году средняя цена иномарки составляла чуть менее 20 тысяч долларов, то сейчас это более 23 тысяч долларов за машину. По прогнозам аналитиков, в 2012 году средняя цена иномарки тоже составит 23,5 тысячи долларов.