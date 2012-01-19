Тагильчане совсем обленились – даже деньги они занимают, не выходя из дома

Сенсация декабря

Яркой иллюстрацией этого факта является работа Банка24.ру – пионера в области продвижения дистанционных банковских услуг. Сегодня Банк24.ру принимает через Интернет более 80% всех заявок на кредиты. Только за последний год число клиентов, пожелавших оформлять займы дистанционно, выросло вдвое. А в декабре 2011 года заявок по оформлению кредитных карт через Интернет-банк поступило в три раза больше – это был абсолютный максимум за весь год. Люди отдавали предпочтение стремительным Интернет-технологиям, чтобы не тратить драгоценное предновогоднее время на разъезды по офисам.

Каков прогноз?

Эксперты считают, что это направление не случайно набирает популярность среди клиентов Банка24.ру, поскольку оно делает процесс получения кредита простым и удобным. В будущем соотношение между заявками, поданными через Интернет и Интернет-банк может измениться, причем пальма первенства будет за Интернет-банком.

Ставки сделаны, господа!

Екатеринбуржцы обращаются в Банк24.ру за деньгами по нескольким причинам. Среди них – быстрое и удобное оформление кредита в режиме онлайн, но, кроме того, этот банк – один из немногих, до сих пор не повысивших ставки. Волна повышения ставок осенью 2011 года затронула многие кредитные организации, однако Банк24.ру не попал в их число и по-прежнему предлагает своим клиентам одни из самых выгодных ставок на рынке – от 18% годовых. Мало того, для заемщиков с хорошей кредитной историей, бюджетников и пенсионеров предусмотрены особые - пониженные ставки по кредитам.

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