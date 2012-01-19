«Талонный кризис» в Нижнем Тагиле завершится к понедельнику

С понедельника талоны на техосмотр должны поступить во все пункты ТО. В ряде пунктов талоны есть, но не в полном объеме. «Нам вчера поступили талоны, но не в том количестве, которое мы рассчитывали получить», -- рассказали в ПТО ИП «Булович».

В ряде техпунктов талонов еще нет, но до конца недели ситуация изменится. «Мы получим талоны завтра. Если не завтра, то в понедельник точно начнем проводить техосмотр», -- сообщили в ПТО «АТП-6».

Новую партию талонов в области ждут не раньше второго квартала. Пока жетехталонов в городе мало, но на месяц должно хватить, говорятспециалисты ПТО.

По данным областной ГИБДД, в начале января на весь Средний Урал быловыделено только 50 тысяч талонов. Между тем, по прогнозам дорожнойполиции, только в первом квартале 2012 года за данной услугой в пунктыинструментального осмотра обратятся порядка 200 тысяч свердловчан.

Минимальная потребность в талонах техосмотров автотранспорта будетпокрыта в январе и феврале, заявил начальник управления ГИБДД ГУ МВД поСвердловской области Юрий Демин. По его словам, активная фаза ТО, исходяиз практики предшествующих лет, начнется в марте.

Ситуация находится на личном контроле полпреда президента в уральском регионе Евгения Куйвашева.

Напомним, с 1 января организация процедуры техосмотра перешла от ГИБДД кРоссийскому союзу автостраховщиков (РСА). Кроме того, прохождениетехосмотра стало необходимым условием для получения полиса ОСАГО: призаключении договора необходимо, чтобы оставшийся срок действияпройденного ТО был не менее полугода.