Tesla покажет новую модель X в феврале
19 января 2012, 08:12ОбществоРОман БОТов
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Руководитель Tesla Элон Маск объявил, что кроссовер модели X будет представлен 9 февраля в дизайн-студии компании. Пока не ясно, будет ли Х концептом или серийной версией, первое более вероятно, так как о модели до сих пор почти ничего не сообщалось.
Автомобиль построен на модифицированной платформе модели S и получит такую же батарею. Седан развивает скорость до 88 км/ч и способен проехать 257 км на одном заряде, но кроссовер крупнее и тяжелее, так что и скорость, и запас хода скорее всего окажутся чуть меньше.
Ранее сообщалось, что новинка должна появиться на рынке в 2013 году, но в тех же сообщениях было указано, что ее представят на автосалоне в Детройте, чего так и не случилось. Вероятно, 9 февраля на презентации будет оглашен уточненный срок выхода модели X в продажу.
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