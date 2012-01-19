Tesla покажет новую модель X в феврале

Автомобиль построен на модифицированной платформе модели S и получит такую же батарею. Седан развивает скорость до 88 км/ч и способен проехать 257 км на одном заряде, но кроссовер крупнее и тяжелее, так что и скорость, и запас хода скорее всего окажутся чуть меньше.

Ранее сообщалось, что новинка должна появиться на рынке в 2013 году, но в тех же сообщениях было указано, что ее представят на автосалоне в Детройте, чего так и не случилось. Вероятно, 9 февраля на презентации будет оглашен уточненный срок выхода модели X в продажу.