В Екатеринбурге появится каток для прессовки отходов

Каток финского производства поступит в Екатеринбург в марте-апреле 2012 года.

Как сообщили JustMedia в ЕМУП «Спецавтобаза», аналогичные катки уже применяются в работе городских коммунальных служб. Новый уплотнитель бытовых отходов должен увеличить объемы работ.