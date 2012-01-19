В Екатеринбурге появится каток для прессовки отходов
19 января 2012, 15:55ОбществоВалерия Лошкарева
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Администрация Екатеринбурга приобретает уплотнитель твердых бытовых отходов на сумму в 18 с лишним миллионов рублей.
Каток финского производства поступит в Екатеринбург в марте-апреле 2012 года.
Как сообщили JustMedia в ЕМУП «Спецавтобаза», аналогичные катки уже применяются в работе городских коммунальных служб. Новый уплотнитель бытовых отходов должен увеличить объемы работ.
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