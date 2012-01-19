В Нижнем Тагиле появилась «нехорошая квартира»

Артем Рубцов, совладелец нескольких управляющих компаний города, до недавнего времени был еще директором созданного им же центра приема коммунальных платежей ООО «Расчеты, платежи, консультации» («РПК») и носил в кармане членский билет партии «Единая Россия».

Попытки поделить местный рынок ЖКХ, где «крутятся» так называемые живые деньги собственников жилья, предпринимались и раньше. Еще два-три года назад в Нижнем Тагиле был только один расчетный центр ООО «Расчеты и платежи» («РиП») с развитой сетью пунктов приема платежей, где граждане могли оплатить получаемые коммунальные услуги по единой квитанции.

Такую «несправедливость» решила устранить избранная в 2008 году глава города Валентина Исаева. Вскоре в Нижнем Тагиле появился еще один коммунальный центр, контролируемый чиновниками мэрии. Но новая структура оказалась нежизнеспособной: фирму пришлось закрыть, еще позже деятельностью ее заинтересовались правоохранительные органы. Мэрия же приступила к созданию нового учреждения «Единый расчетный центр».

Стоит отметить, к предлагаемому областным центром проекту регионального центра платежей это не имеет никакого отношения, да и единым новый центр не стал, так как «РиП» по-прежнему занимается обслуживанием коммунальных клиентов, несмотря на инициированную властями прокурорскую проверку его деятельности. Существенных замечаний, уточним, в ходе проверки не выявлено. Зато обнаружилось, что на рынке платежей работает еще один участник – созданный А. Рубцовым «РПК».

Артем Рубцов ранее был известен как руководитель УК «Стройсервис», где заместителем директора работал нынешний глава администрации Ленинского района города Константин Захаров, который в свою очередь занимал должность директора другой УК, в Дзержинском районе, а его замом успешно трудился все тот же Рубцов. Опыт обеих управляющих компаний мэрией оценивался как положительный. Возможно, именно поэтому в команде двух успешных управленцев появился зять Исаевой Константин Ивашин.

После назначения на должность руководителя районной администрации Захаров формально от участия в коммунальном бизнесе устранился. Совладельцем «синдиката» из двух УК и расчетного центра с 50% долей уставного капитала стала Светлана Захарова, жена чиновника Константина Захарова.

Офис фирмы «РПК», как удалось выяснить, расположен в Дзержинском районе в одной из квартир дома по адресу проспект Вагоностроителей 15/ улица Бажова 13. Собственниками квартиры со статусом жилого помещения являются все тот же Артем Рубцов и неизвестный широкому кругу лиц гражданин Константин Фадеев. Как сообщили чиновники мэрии, на это имущество наложен судебный арест еще с октября 2010 года, но никакие правопритязания не зарегистрированы.

Зачем коммунальному бизнесмену понадобился еще и мандат народного избранника местного значения, выяснить не удалось.

Накануне новогодних торжеств А. Рубцов написал заявление о добровольном выходе из рядов партии «Единая Россия». А несколько дней назад его же фамилия оказалась в партсписке кандидатов в депутаты городской думы от «Справедливой России», причем на явно проходном месте (№2!). Номер один в списке – один из лидеров общественного движения «Чистый город», прекратившего свое существование сразу после декабрьских выборов, Андрей Муринович, №3 – бывший начальник городского УВД Андрей Исаев, №4 – действующий начальник нижнетагильской налоговой инспекции Леонид Мартюшев.

Вчера горизбирком список тагильских эсеров зарегистрировал, но на момент регистрации документы на Рубцова представлены из-за какой-то политической забывчивости не были. А по словам члена избиркома, чиновника мэрии, пожелавшего остаться неизвестным, Рубцову поступила рекомендация на «снятие» от руководства муниципалитета. Бизнесмен нарушил, надо полагать, правила игры: составил конкуренцию мэрскому «ЕРЦ» и вступил в переговоры о сотрудничестве с неподконтрольной местной власти фирмой «РиП».