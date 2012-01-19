В субботу 21 января МРЭО ГИБДД работать не будет
19 января 2012, 12:12Общество
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В связи с проведением 21 января Всероссийского дня безопасности прием граждан сотрудниками регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в субботу осуществляться не будет.
22 января МРЭО работает в следующем режиме: с 9 до 17 часов – приемдокументов, с 9 до 18 часов – выдача документов, сообщает отделениепропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
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