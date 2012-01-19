Вчера состоялся первый в истории день тишины в интернете

«Я тебя породил, я тебя и убью»: интернет, рожденный в недрах Пентагона, вновь может подчиниться американским властям - на этот раз Минюсту США, а также любому правообладателю на территории страны, который, если увидит на каком-либо сайте продукт, им созданный и защищенный законом об авторском праве, сможет тут же этот сайт и закрыть.

По жалобе финансовые агенты должны самостоятельно приостановить обслуживание веб-ресурса. Поисковик, который по-прежнему выдает ссылки на такую страницу, провайдер, который не отключил ее от сервера, браузер, не показывающий «ошибка 404», и платежная система, которая продолжает принимать на счет обвиняемой компании деньги - расцениваются как соучастники - со всеми вытекающими.

В случае ложного доноса, доброе имя, конечно, можно будет восстановить - но только через суд. А это значит, что работа таких интернет-гигантов, как Facebook и Youtube может быть парализована из-за одной ссылки на страницу с нелегальным контентом. И все по вине тех компаний, которые недовольны новыми стандартами распространения информации.

В знак протеста в 9 утра 18 января англоязычная часть «Википедии» ушла в суточное небытие - около 4 миллионов статей стали недоступны. В течение 12 часов заблокирован новостной ресурс Reddit, а его основатель Алексис Оханиань будет в это время защищать веб-компании на слушаниях в Сенате.

Yahoo объявила о выходе из Торговой палаты США, а лаборатория Касперского - из состава влиятельного клуба разработчиков программных продуктов - Business Software Alliance, поддержавшего SOPA. Лидеры индустрии, такие как Google, Facebook, Yahoo, Twitter, Mozilla и eBay – опубликовали в «New York Times» обращение: «Мы выступаем вместе, чтобы защитить инновации».

SOPA, а также закон о защите IP-адресов фактически означают установление цензуры в интернете, что не только противоречит демократическим принципам, но и крайне негативно отразится на развитии сети и вообще инноваций в IT-отрасли пишет «New York Times».

Зато сохранит американской экономике 58 миллиардов долларов - именно такую сумму, по оценкам авторов законопроекта, недополучает ежегодно казна из-за нарушений авторских прав. Если прибавить к этому нелегально продаваемые лекарства и продукты, то сумма достигнет 100 миллиардов. Неудивительно, что те организации, прибыль которых зависит от авторских отчислений, поддержали SOPA.

Nike, L'Orеal, Ford, Revlon, NBA и компании, занятые в кино-, теле- и музыкальной индустрии. На сторону защитников честного бизнеса встал Руперт Мердок, основатель News Corporation. В своем микроблоге в твиттер Мердок раскритиковал Барака Обаму за скептическое отношение к законопроекту, а также Гугл - за то, что тот нарушает авторские права, например, показывает ссылки на пиратские фильмы.

Хотим напомнить, что в 2011 году Google исключил из результатов поиска 5 млн сайтов, которые нарушали авторские права, и вложил более $60 млн в борьбу с рекламой, связанной с пиратством пишет официальный представитель Google Саманта Смит.