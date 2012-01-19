Власти опровергли информацию об отставке А. Мишарина, появившуюся в СМИ накануне

«Я разговаривал с Александром Сергеевичем. Эти данные абсолютно несоответствуют действительности. В настоящее время он проводит рабочиевстречи и совещания», - сказал временно исполняющий обязанностигубернатора Анатолий Гредин. и.о. губернатора Анатолий Гредин в беседе скорреспондентом АПИ.