Власти опровергли информацию об отставке А. Мишарина, появившуюся в СМИ накануне
19 января 2012, 09:06Общество
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Вчера в ряде СМИ были размещены ложные сведения о том, что губернатор Свердловской области Александр Мишарин подал Президенту прошение об отставке. Региональные власти и департамент информполитики главы региона опровергли информацию.
«Я разговаривал с Александром Сергеевичем. Эти данные абсолютно несоответствуют действительности. В настоящее время он проводит рабочиевстречи и совещания», - сказал временно исполняющий обязанностигубернатора Анатолий Гредин. и.о. губернатора Анатолий Гредин в беседе скорреспондентом АПИ.
Власти всерьез рассматривают возможность привлечения к ответственностиСМИ, распространившее ложную информацию об отставке Александра Мишарина,заявил Накануне.RU руководитель администрации губернатора Свердловскойобласти Вячеслав Лашманкин.
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