Всемирный банк призвал Россию повысить пенсионный возраст

По его словам, к 2050 году количество работоспособного населения в России сократится на 25 миллионов человек из-за демографического спада. Для того, чтобы смягчить последствия спада, Уэру предлагает не только повысить пенсионный возраст, но и улучшить качество ухода за детьми, особенно в семьях с неработающими родителями.

Уэру также считает необходимым повысить эффективность расходов на образование, здравоохранение и социальную помощь населению. Представитель Всемирного банка добавил, что низкое качество здравоохранения приводит к росту издержек на лечение и к более раннему выходу граждан на пенсию. Уэру отметил, что многие европейские страны повышают пенсионный возраст, так как это делает пенсионную систему болееустойчивой.

В декабре 2011 года провести в России пенсионную реформу призвал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. По его мнению, правительству страны нужноуравнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин. Генсек ОЭСР отметил,что в российской пенсионной системе существует значительный дисбаланс, так как расходы на пенсии растут, а отчисления в пенсионные фонды - нет.В будущем, считает Гурриа, это приведет к дефициту бюджета.

В настоящее время пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средняя ожидаемая продолжительность жизни в России - 68 лет. Для женщин показатель составляет 74 года, а для мужчин - 62.

В правительстве России повышение пенсионного возраста обсуждается уже в течение нескольких лет. В 2011 году о готовности россиян к этой мере говорил помощник президента Аркадий Дворкович. О неизбежности такого решения заявлял Алексей Кудрин, когда занимал должность министра финансов.,