20 января жителей Нижнего Тагила приглашают на ярмарку вакансий
19 января 2016, 13:45ОбществоАлександра Логинова
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20 января Нижнетагильский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Государственное казенное учреждение «Нижнетагильский центр занятости» приглашает всех желающих принять участие в работе ярмарки вакансий.
Ярмарка состоится 20.01.2016 г. с 9-00 до 12-00 час. по адресу: ул. Газетная, 45а
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Предлагаются бесплатные услуги:
Работодателям:
- подбор персонала с учетом ваших требований;
- консультации специалистов службы занятости;
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Ищущим работу:
- встреча с работодателями;
- общегородской банк вакансий;
- вакансии для трудоустройства в другой местности;
- консультации специалистов службы занятости.
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