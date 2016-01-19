20 января жителей Нижнего Тагила приглашают на ярмарку вакансий

Государственное казенное учреждение «Нижнетагильский центр занятости» приглашает всех желающих принять участие в работе ярмарки вакансий.

Ярмарка состоится 20.01.2016 г. с 9-00 до 12-00 час. по адресу: ул. Газетная, 45а