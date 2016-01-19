ЕВРАЗ НТМК освоил стальные мелющие шары для предприятий цветной металлургии

Мелющие шары, сделанные по новой технологии, отличаются увеличенной глубиной закаленного слоя – до 30 ÷34 мм, что в три раза выше, чем у шаров второй группы твёрдости. Благодаря однородной структуре новые шары дольше сохраняют форму и обеспечивают длительную работу шаровой мельницы без дозагрузки.

ЕВРАЗ НТМК производит стальные мелющие шары из высококачественной непрерывно-литой заготовки; сталь подвергается вакуумированию, что исключает образование внутренних дефектов – флокенов. Время выдержки новых шаров в специальных бункерах для снятия внутренних напряжений значительно увеличено. Качество термообработки каждой партии контролируется испытанием на ударостойкость по разработанной специалистами ЕВРАЗ НТМК методике. Для каждого диаметра шара установлена определённая ударная нагрузка. При аттестации партии шаров определяется и указывается в сертификате качества твёрдость на поверхности и на глубине ½ радиуса шара.

Перед отправкой потребителям проводится выборочная проверка качества внутренней структуры шара. Отгрузка производится железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе в мягких контейнерах массой 1,5 тонны.

ЕВРАЗ НТМК выпускает мелющие шары диаметром 40, 60, 80, 90, 100 и 120 мм. Стальные шары используются на горно-обогатительных комбинатах для измельчения руд цветных и черных металлов.