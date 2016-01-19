На Качканарском ГОКе в 2016 году могут сократить 500 рабочих

По его словам, 300 сотрудников на предприятии сократят 1 апреля. Остальные лишатся рабочих мест позднее.

В конце прошлого года в Качканаре прошел протестный митинг работников ГОКа с требованием отправить в отставку управляющего директора комбината. Причиной массового выступления рабочих стали новые условия договора и давление на профсоюз.

Напряженная ситуация на комбинате наблюдается с марта текущего года. Сотрудники Качканарского ГОКа провели «итальянскую забастовку», протестуя против отстранения от работы машинистов локомотивов, обслуживавших предприятие. Также рабочие заявили, что на Качканарском ГОКе планируются массовые сокращения. В итоге руководству комбината пришлось пойти на уступки.