На Качканарском ГОКе в 2016 году могут сократить 500 рабочих
На Качканарском горно-обогатительном комбинате (входит в «ЕВРАЗ КГОК») в 2016 году могут сократить 500 рабочих. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
По его словам, 300 сотрудников на предприятии сократят 1 апреля. Остальные лишатся рабочих мест позднее.
В конце прошлого года в Качканаре прошел протестный митинг работников ГОКа с требованием отправить в отставку управляющего директора комбината. Причиной массового выступления рабочих стали новые условия договора и давление на профсоюз.
Напряженная ситуация на комбинате наблюдается с марта текущего года. Сотрудники Качканарского ГОКа провели «итальянскую забастовку», протестуя против отстранения от работы машинистов локомотивов, обслуживавших предприятие. Также рабочие заявили, что на Качканарском ГОКе планируются массовые сокращения. В итоге руководству комбината пришлось пойти на уступки.
Следует отметить, что областные власти в этом конфликте фактически выступили на стороне работодателей. Так, министр промышленности Свердловской области Андрей Мисюра во время конфликта в декабре 2015 года посетил торжественное мероприятие, организованное руководством ГОКа.