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На Качканарском ГОКе в 2016 году могут сократить 500 рабочих
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Качканарском ГОКе в 2016 году могут сократить 500 рабочих

19 января 2016, 11:05ОбществоMaurice
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