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Полиция Свердловской области об итогах 2015 года: снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Свердловской области об итогах 2015 года: снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (ФОТО)

19 января 2016, 09:55ОбществоПавел Щербина
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