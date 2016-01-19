Полиция Свердловской области об итогах 2015 года: снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (ФОТО)

Начал заседание генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин. Он поблагодарил гостей за присутствие и отметил, что высказанные предложение могут оказать большое влияние на организацию работы полиции в предстоящем периоде.

В отчёте за год было отмечено, что 2015-ый год был насыщен для области событиями как местного и регионального, так и международного значения. Среди значимых событий, обеспечение порядка на которых потребовало особенно много ресурсов, были отмечены праздничные мероприятия по случаю 70-летия Победы, Международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге и 10-ая юбилейная выставка вооружения RAE-2015 в Нижнем Тагиле. То, что сотрудникам полиции удалось не допустить различных провокаций и преступлений на этих массовых мероприятиях – само по себе хороший показатель их деятельности.

Говоря о статистике прошлого года, полицейские отметили, что в 2015 году в полицию области обратилось более миллиона граждан - 1 058 157, что на 2,5% больше, чем в 2014 году. Это говорит в том числе о возросшем доверии уральцев к правоохранительным органам.

Криминальную обстановку в области полицейские оценили как стабильную и контролируемую. Отмечено, что в области стали реже совершаться тяжкие и особо тяжкие преступления. По сравнению с 2014 годом в области произошло на 6,1% меньше убийств (434), на 11,6% меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (1278), почти наполовину меньше изнасилований (135 случаев), на четверть реже стали случаи хулиганства (73) и на 20% случаи угона автотранспорта (904 случая).

Кроме того, было отмечено, что Свердловская область одна из лидеров в раскрытии преступлений, совершённых в предыдущие годы. 40% так называемых «висяков» УрФО было раскрыто именно в Свердловской области.

Среди наиболее резонансных, было названо пресечение деятельности группы автоугонщиков Нижнего Тагила, которая с 2008 по 2014 совершила более ста преступлений. Сейчас их дело направлено в суд.

Особо было отмечено, что высокие служебные показатели по Свердловской области были достигнуты несмотря на то, что численность полицейских в Свердловской области с 2010 года сократилась фактически на треть! Сейчас правопорядок в области охраняют 22 тысячи полицейских.

Примечательно, что особо было отмечены в отчёте и полицейские Нижнего Тагила. Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин отметил отдел полиции №16 Нижнетагильского межмуниципального управления среди тех, чья эффективность особенно возросла по итогам года.

Тагильчане, согласны ли вы со столь высокой оценкой деятельности полиции Нижнего Тагила? Стало ли вам жить спокойнее и безопаснее?

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области