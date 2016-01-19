Предсказания знаменитых провидцев на 2016 год
Предсказание на 2016 год поможет лучше подготовиться к грядущим событиям. И хотя не всегда слова, сказанные астрологами и провидцами, сбываются, к ним следует прислушаться внимательнее. Очень часто между строк можно прочитать нечто большее.
Предсказания Ванги на 2016 год
Многие пророчества Ванги сбылись, а за свою долгую жизнь она успела дать предсказания на много лет вперед. Интересно, что она заглядывала в будущее не только отдельных людей, но и целых стран.
Что касается предсказаний Ванги на 2016 год, то как пишет интернет портал online-z.com - прорицательница увидела приближение огромного по своим размерам тела к нашей планете. Последствия столкновения могут оказаться губительными, однако, что именно угрожает человечеству, предсказательница, к сожалению, не сказала. Однако катастрофа может и миновать Землю.
Предсказания от Нострадамуса
Подробное предсказание на 2016 год содержится и в сохранившихся записях Мишеля Нострадамуса. В частности, он подтверждает, что человечество может столкнуться с глобальными угрозами. Однако исходить они будут не от внешнего воздействия и не от военных действий, а от природных катаклизмов.
Нострадамус предупреждает о двухмесячных дождях, которые затопят Европу. В то же время в Россию придет невиданная засуха и масштабные пожары. В конечном итоге, стихии успокоятся, а страны вернутся к нормальному ритму жизни. В более отдаленной перспективе Нострадамус увидел дальнейшее развитие человечества, центром которого станет Россия.
Предсказания от Марии Дюваль
Мария Дюваль в своих предсказаниях на 2016 год видит засуху и пожары. Пострадают многие страны, сложнее всего дела будут обстоять в сельском хозяйстве. Возможно, в бедных регионах начнется голод. Но кризис не будет долгим. До конца года все разрушительные последствия будут преодолены. Вследствие катаклизмов, по мнению Дюваль произойдет изменение в геополитике. Все большую роль начнут играть страны, до этого пребывавшие на вторых ролях.
Прогноз от Джеймса Хенсена
Джеймс Хенсен не является прорицателем, он известен своей научной деятельностью и, в первую очередь, борьбой с глобальным потеплением. Однако его видение будущего заслуживает упоминания.
По расчетам Хенсена, льды начнут таять гораздо быстрее, и под угрозой затопления окажутся страны Европы и обеих Америк. Ученый уверен, что вероятность техногенной катастрофы растет.