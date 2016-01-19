Предсказания знаменитых провидцев на 2016 год

Предсказания Ванги на 2016 год

Многие пророчества Ванги сбылись, а за свою долгую жизнь она успела дать предсказания на много лет вперед. Интересно, что она заглядывала в будущее не только отдельных людей, но и целых стран.

Что касается предсказаний Ванги на 2016 год, то как пишет интернет портал online-z.com - прорицательница увидела приближение огромного по своим размерам тела к нашей планете. Последствия столкновения могут оказаться губительными, однако, что именно угрожает человечеству, предсказательница, к сожалению, не сказала. Однако катастрофа может и миновать Землю.

Предсказания от Нострадамуса

Подробное предсказание на 2016 год содержится и в сохранившихся записях Мишеля Нострадамуса. В частности, он подтверждает, что человечество может столкнуться с глобальными угрозами. Однако исходить они будут не от внешнего воздействия и не от военных действий, а от природных катаклизмов.

Нострадамус предупреждает о двухмесячных дождях, которые затопят Европу. В то же время в Россию придет невиданная засуха и масштабные пожары. В конечном итоге, стихии успокоятся, а страны вернутся к нормальному ритму жизни. В более отдаленной перспективе Нострадамус увидел дальнейшее развитие человечества, центром которого станет Россия.

Предсказания от Марии Дюваль

Мария Дюваль в своих предсказаниях на 2016 год видит засуху и пожары. Пострадают многие страны, сложнее всего дела будут обстоять в сельском хозяйстве. Возможно, в бедных регионах начнется голод. Но кризис не будет долгим. До конца года все разрушительные последствия будут преодолены. Вследствие катаклизмов, по мнению Дюваль произойдет изменение в геополитике. Все большую роль начнут играть страны, до этого пребывавшие на вторых ролях.

Прогноз от Джеймса Хенсена

Джеймс Хенсен не является прорицателем, он известен своей научной деятельностью и, в первую очередь, борьбой с глобальным потеплением. Однако его видение будущего заслуживает упоминания.