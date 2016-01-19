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Приказ Минкомсвязи России повысит доступность услуг почтовой связи для людей с ограниченными возможностями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Приказ Минкомсвязи России повысит доступность услуг почтовой связи для людей с ограниченными возможностями

19 января 2016, 17:15ОбществоMaurice
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