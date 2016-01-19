Приказ Минкомсвязи России повысит доступность услуг почтовой связи для людей с ограниченными возможностями

Приказ устанавливает требования по оказанию людям с ограниченными возможностями необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг почтовой связи. Требования распространяются на новые, реконструированные или модернизированные отделения почтовой связи, начиная с 1 июля 2016 года. Перечни таких объектов почтовой связи, а также условия доступности предоставляемых услуг почтовой связи для людей с ограниченными возможностями будут опубликованы на официальном сайте оператора почтовой связи.

Кроме того, отделения почтовой связи должны быть оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом. Иная текстовая и графическая информация должна быть легко читаемой и доступной. Приказ также дает возможность людям с ограниченными возможностями посещать отделения почтовой связи с собаками-проводниками. Согласно документу работники оператора почтовой связи обязаны дублировать всю зрительную и звуковую информацию, а также оказывать помощь людям с ограниченными возможностями при получении услуг.

Услуги почтовой связи должны быть одинаково доступны для всех граждан. В тех отделениях почтовой связи, которые невозможно приспособить для обслуживания людей с ограниченными возможностями, предоставление таких услуг будет осуществляться по месту жительства или в дистанционном режиме отметил замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев.