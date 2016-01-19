Прокуратура начала проверку лифтов в Свердловской области

Поводом для таких масштабных действий стали трагические события в Москве: 14 января в элитной жилой высотке в шахту лифта провалилась женщина, шансов выжить не было. В нашей области за последние несколько лет аварий со смертельным исходом, к счастью, не происходило. Тем не менее пострадавшие были, например, в марте 2015-го в Нижнем Тагиле мальчик чуть не задохнулся в застрявшем лифте, в шахте которого горел мусор.

На сегодняшний день, по данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, на Среднем Урале эксплуатируются более 12 тысяч лифтов в многоквартирных домах. Сколько из них требуют ремонта или замены, в ведомстве пока сказать не могут. В 2013 году таковых было около 30 процентов, по данным Уральского управления Ростехнадзора. Более свежих цифр нет — дело в том, что два года назад лифты убрали из списка объектов повышенной опасности и, соответственно, вывели из-под ведения Ростехнадзора. С тех пор контроль за состоянием лифтов в домах лежит на плечах собственников и обслуживающих организаций.

Чтобы заменить лифт, не обязательно ждать, когда наступит очередь на капремонт. Нужно на общедомовом собрании проголосовать за замену лифта, выяснить в управляющей компании, хватит ли на это средств (должно быть около 1,5 миллиона рублей). Все последующие действия осуществляет УК, если этого не происходит, то следует обратиться в прокуратуру.

За последние пару лет в рамках различных областных и муниципальных программ на Среднем Урале отремонтировали более полутора тысяч лифтов, в то же время подходит к концу срок эксплуатации (25 лет) другой части лифтов. Поэтому нынешняя прокурорская проверка, к которой привлечены специалисты территориальных органов Ростехнадзора и Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, оказывается как нельзя кстати. Жаль только, что для этого потребовалось дождаться ЧП с летальным исходом…

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, особое внимание специалисты обратят на сроки эксплуатации оборудования, наличие заключённых договоров с обслуживающими организациями, выполнение этими организациями требований законодательства о капитальном и текущем ремонте.

После проверок службы, отвечающие за техническое состояние лифтов, вместе с управляющей компанией должны донести информацию до собственников дома, то есть жильцов. И те уже на общедомовом собрании будут решать, из каких средств станет осуществляться ремонт — скорее всего из средств, собранных по статье «Капитальный ремонт дома пояснила «ОГ» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

При этом ремонт, а тем более замена лифта — удовольствие дорогостоящее. Поставить совершенно новое оборудование стоит не менее миллиона рублей. В 2016 году область возьмёт на себя часть расходов: на реконструкцию и замену лифтового оборудования уже выделено 50 миллионов рублей. Предполагается, что эти деньги помогут заменить более 40 лифтов. Решение принято ещё в прошлом году, то есть в регионе плановая работа по замене лифтов по чуть-чуть, но ведётся.

Обусловлено это прежде всего тем, что эксплуатация морально и физически устаревших лифтов представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Выполнить такое достаточно дорогостоящее мероприятие исключительно за счёт собственников, без дополнительной поддержки извне, практически невозможно отметил Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Сейчас идёт сбор заявок от муниципалитетов на замену старых лифтов, и по итогам конкурсного отбора и будут распределяться средства.