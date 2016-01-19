Техническое обслуживание автомобилей «Шевроле» и «Опель» в автосервисе «Дорсервис-НТ»

Автомобилистам, владеющим транспортными средствами, хорошо известно про качество услуг, оказываемых многочисленными СТО, способными справиться только с рядовыми задачами по обслуживанию машин. При необходимости устранения сложных дефектов и неисправностей многие просто разводят руками.

Наша компания оказывает весь спектр услуг в сфере автосервиса. Для Вас работают профессионалы, мастера своего дела, опытные автоэлектрики и автомеханики.

Мы занимаемся техническим обслуживанием автомобилей марок Шевроле и Опель, которые принимают на ТО далеко не во всех автосервисах Нижнего Тагила. В автосервисе «Дорсервис-НТ» мы примем Ваш автомобиль и предоставим все необходимые расходные материалы! Все материалы в наличии!

Автосервис предоставляет полный перечень услуг по ремонту, диагностике и техническому обслуживанию транспортных средств. Высококвалифицированные специалисты проводят диагностику при помощи самого современного оборудования, что дает возможность выявить все имеющиеся неисправности, а также определить причины их возникновения.

Наша компания работает для Вас! Вы можете получить максимум услуг в одном месте. Комфорт, удобство и индивидуальный подход к клиенту гарантируем!