Только 25 января скидка 20% на услуги в салоне красоты «Эстетика»
19 января 2016, 15:10ОбществоMaurice
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Салон красоты «Эстетика» разработал для вас уникальное предложение, способное удовлетворить любые ваши потребности в красоте.
Только 25 января! Приходите в наш салон красоты и получите скидку 20% на все услуги.
Устройте «день красоты» — подарите себе праздник!
Команда экспертов и профессионалов салона красоты «ЭСТЕТИКА» поможет Вам максимально продлить молодость, красоту и сохранить здоровье.
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