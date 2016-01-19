В Нижнем Тагиле начинаются большие онлайн-распродажи!

КиберПонедельник столь же массовая и долгожданная распродажа, как и Черная пятница. Первый в России «Киберпонедельник» прошел 28 января 2013 года и продолжался сутки. Интернет-магазин бытовой техники и электроники Logo.ru увеличивает сроки действия скидок и объявляет о запуске большой КиберНедели: каждый день новые скидки!

Ежедневно с 19 по 25 января на сайте магазина будут товары по самым низким ценам. Возьмите за правило начинать день с просмотра logo.ru, чтобы не пропустить лучшие предложения!

Итак, записывайте в свой ежедневник:

19 января, вторник – Вытяжки

20 января, среда – Телевизоры

21 января, четверг – Холодильники и морозильные камеры

22 января, пятница – Пылесосы

23 января, суббота – Духовые шкафы

24 января, воскресенье – Газовые и электрические плиты

25 января, понедельник – Стиральные машины

Позвоните родственникам, напишите друзьям, поставьте напоминание себе. КиберСкидки будут «держаться» только сутки.

Все скидочные позиции будут выделены на сайте специальными значками, обозначающими размер скидок.

КиберНеделя на сайте logo.ru перезагрузит ваше представление о настоящих скидках!

LOGO.RU