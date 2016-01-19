В Свердловской области за 2015 год жилищные условия были улучшены для 152 ветеранов боевых действий и инвалидов

По данным Фонда жилищного строительства, за прошлый год свои жилищные условия за счет предоставленных единовременных денежных выплат смогли улучшить 16 ветеранов и 41 инвалид по общему заболеванию. Еще 29 ветеранов и 66 инвалидов получили жилье по договорам социального найма.

Также в минувшем году Фондом были заключены государственные контракты на строительство и приобретение 85 жилых помещений. В соответствии с госконтрактами, в скором времени в эксплуатацию будет введено жильё в Екатеринбурге, Лесном, Верхней Пышме, Талицком, Режевском городских округах и других муниципалитетах Свердловской области.