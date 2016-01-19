В Свердловской области за 2015 год жилищные условия были улучшены для 152 ветеранов боевых действий и инвалидов
В 2015 году на Среднем Урале жилищные условия были улучшены для 152 ветеранов боевых действий и инвалидов. На эти цели в рамках госпрограммы министерства строительства и развития инфраструктуры «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» было выделено более 190 миллионов рублей - 116 миллионов рублей из федерального бюджета и более 74 миллионов из областной казны.
По данным Фонда жилищного строительства, за прошлый год свои жилищные условия за счет предоставленных единовременных денежных выплат смогли улучшить 16 ветеранов и 41 инвалид по общему заболеванию. Еще 29 ветеранов и 66 инвалидов получили жилье по договорам социального найма.
Также в минувшем году Фондом были заключены государственные контракты на строительство и приобретение 85 жилых помещений. В соответствии с госконтрактами, в скором времени в эксплуатацию будет введено жильё в Екатеринбурге, Лесном, Верхней Пышме, Талицком, Режевском городских округах и других муниципалитетах Свердловской области.
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий и инвалидов - это очередной этап реализации «майского» Указа Президента России «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также соответствующего поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В 2016 году реализация госпрограммы Минстроя будет продолжена.