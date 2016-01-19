Юные интеллектуалы Нижнего Тагила стали призерами международной олимпиады

Нижний Тагил на олимпиаде представляла команда «Армата» лицея № 39, в состав которой вошли Алексей Александров, Виталий Додор, Денис Мальцев, Вадим Кайгородов, Илья Сайфетдинов, Алексей Калашников. Ребята участвовали в интеллектуальных соревнованиях, а также в конкурсе на лучшую презентацию команды.

В итоге в интеллектуальном конкурсе первое место в юношеской группе завоевал учащийся 9-го класса лицея № 39 Вадим Кайгородов, который набрал максимальное количество баллов за минимальный промежуток времени. За победу он был награжден почетной грамотой, кубком и золотой медалью. Кроме того, Вадим занял третье место в интеллектуальном многоборье, в которое кроме тестов входили еще логические задачи и ребусы.