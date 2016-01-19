Юные интеллектуалы Нижнего Тагила стали призерами международной олимпиады
В начале января в Москве состоялась VI Международная олимпиада «Эрудиты планеты - 2016». В соревнованиях по решению интеллектуальных задач принимали участие команды из России и зарубежных стран. Состязались ребята в пяти возрастных группах.
Нижний Тагил на олимпиаде представляла команда «Армата» лицея № 39, в состав которой вошли Алексей Александров, Виталий Додор, Денис Мальцев, Вадим Кайгородов, Илья Сайфетдинов, Алексей Калашников. Ребята участвовали в интеллектуальных соревнованиях, а также в конкурсе на лучшую презентацию команды.
В итоге в интеллектуальном конкурсе первое место в юношеской группе завоевал учащийся 9-го класса лицея № 39 Вадим Кайгородов, который набрал максимальное количество баллов за минимальный промежуток времени. За победу он был награжден почетной грамотой, кубком и золотой медалью. Кроме того, Вадим занял третье место в интеллектуальном многоборье, в которое кроме тестов входили еще логические задачи и ребусы.
Другие участники команды также стали призерами представительного интеллектуального форума, по результатам которого были награждены медалями и грамотами. Кроме того, ребята блестяще выступили в конкурсе на лучшую презентацию образовательного учреждения и города Нижний Тагил. По итогам выступления команда «Армата» МАОУ лицей № 39 была награждена дипломом за высокий уровень материалов, представленных на конкурс.