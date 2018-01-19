13-летний екатеринбуржец травмировался во время давки в школьном гардеробе

Екатеринбуржцы сообщали, что в этот день в школе была сокращённая смена из-за отсутствия воды. После уроков все ребята побежали в гардероб для учеников 5-11-х классов. В суматохе 13-летний мальчик получил серьёзную травму.

Родители мальчика, пишет E1.ru, очень возмущены инцидентом. Они сетуют на неправильную организацию выдачи одежды в школе.

Пострадавший был госпитализирован в девятую детскую больницу, где, по предварительной информации, мальчику подтвердили диагноз. Однако позже мама семиклассника рассказала о том, что все обошлось ушибом.

В департаменте образования города информацию о несчастном случае подтвердили. Там отметили, что на место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые прибыли через 20 минут с момента вызова.