13-летний екатеринбуржец травмировался во время давки в школьном гардеробе
В Екатеринбурге в 117-й школе во время давки в гардеробе пострадал 13-летний мальчик. Ему сломали ногу.
Екатеринбуржцы сообщали, что в этот день в школе была сокращённая смена из-за отсутствия воды. После уроков все ребята побежали в гардероб для учеников 5-11-х классов. В суматохе 13-летний мальчик получил серьёзную травму.
Родители мальчика, пишет E1.ru, очень возмущены инцидентом. Они сетуют на неправильную организацию выдачи одежды в школе.
Пострадавший был госпитализирован в девятую детскую больницу, где, по предварительной информации, мальчику подтвердили диагноз. Однако позже мама семиклассника рассказала о том, что все обошлось ушибом.
В департаменте образования города информацию о несчастном случае подтвердили. Там отметили, что на место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые прибыли через 20 минут с момента вызова.
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