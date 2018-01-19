79-летняя тагильчанка пугает соседей: она громко кричит и бросает вещи из окна (ФОТО)

По словам жильцов, проживающих в доме № 5 по ул. Пархоменко в Нижнем Тагиле, в одном из подъездов живет пугающая их 79-летняя женщина. Она не узнает своих соседей и регулярно выбрасывает из окна продукты, пакеты с мусором и выливает воду. С балкона нередко вылетает посуда, личные вещи. Зимой 2016 года, по словам соседей, бабушка выбросила с балкона металлическую ванну.

В конце 2017 года, как утверждают соседи, ситуация ухудшилась. Бабушка перестала ориентироваться во времени и пространстве, из-за чего родственники заперли ее дома, чтобы та не потерялась. Теперь она постоянно стучит в дверь или громко кричит с балкона, призывая людей на помощь. Она просит еды и грозится выброситься с балкона.

Мы не можем нормально спать и отдыхать, наши дети боятся выходить в подъезд без взрослых, а ведь у нас проживают и молодые семьи с грудными детьми. В конце августа 2017 года ночью нам пришлось вызвать полицию, т.к. из-за криков бабушки не спал не только наш дом, но и дома, находящиеся в квартале. Сотрудники полиции вызвали «скорую психиатрическую помощь» и ее забрали на лечение на две недели. После возвращения из больницы она вела себя тихо, но спокойствие наше длилось недолго пожаловался один из соседей пенсионерки.

По словам жильцов, у бабушки есть двое детей, которые очень редко появляются и не отвечают на телефонные звонки соседей. На контакт с представителями соцзащиты они не идут и агрессивно реагируют на замечания.

Соседи просят помощи у администрации, прокуратуры и общественности города, утверждая, что пенсионерка является опасной. По словам жильцов, они направляли просьбу в психиатрическую больницу, чтобы бабушку забрали на постоянное лечение. Однако медики готовы взять пациента только на платной основе.

Мы считаем, что за бабушкой не осуществляется должный уход, а также она нуждается в медицинской, психиатрической и социальной помощи. Основные наши опасения вызваны тем, что квартира ее обеспечивается бытовым газом. Учитывая участившиеся в России случаи взрыва бытового газа в жилых домах, считаем соседку социально-опасным жильцом. К сожалению, никакого доступа в квартиру и оснований на отключение ее от снабжения бытовым газом нет! Мы боимся за свои жизни и жизни наших детей! написал один из жильцов в соцсети.