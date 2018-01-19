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79-летняя тагильчанка пугает соседей: она громко кричит и бросает вещи из окна (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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79-летняя тагильчанка пугает соседей: она громко кричит и бросает вещи из окна (ФОТО)

19 января, 15:00Общество
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