Бард Новиков сообщил об уголовном деле на председателя «Бухты Квинс» в Екатеринбурге

О том, что на председателя его кооператива «Бухта Квинс» Зилю Булатову завели уголовное дело, 18 января 2018 года на своей странице в одной из соцсетей сообщил Александр Новиков:

Сегодня в отношении председателя кооператива «Бухта Квинс» Булатовой, занимавшейся последние несколько лет клеветой и организацией разного рода провокаций и псевдомитингов, принесшей кооперативу столько вреда, возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, связанное с ее противозаконной деятельностью внутри кооператива.

Как сообщает Znak.com, сама Зиля Булатова подтвердила, что членские взносы не поступают на арестованный счет в нарушение судебного приказа. Она считает, что другие пайщики не должны платить долги за Новикова.

В то же время известно, что в отношении самого барда и его бизнес-партнера Михаила Шилиманова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следствие подозревает владельцев кооператива в мошенничестве с деньгами пайщиков.