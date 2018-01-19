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Единственный колледж в свердловском поселке закрывают из-за непопулярности профессий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Единственный колледж в свердловском поселке закрывают из-за непопулярности профессий

19 января, 11:20Общество
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