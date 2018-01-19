Единственный колледж в свердловском поселке закрывают из-за непопулярности профессий
С 1 марта 2018 года профессиональное училище художественных ремесел в поселке Бобровский, которое сейчас является филиалом Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, будет закрыто.
Учебное заведение, которое существует с 1944 года, готовит специалистов по таким специальностям как резчик, столяр, а также по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Но в январе 2018 года руководству колледжа было объявлено, что их (как филиал УКСАП) собираются закрыть, поскольку те специальности, по которым колледж ведет подготовку, не попали в рейтинг самых востребованных профессий. Также руководство УКСАП считает, что в колледже учится мало человек и он нерентабелен для бюджета Свердловской области.
Студентам, желающим продолжить обучение, предлагают перевестись в Екатеринбург, однако не многие могут себе это позволить из-за плохого материального положения.
Одна из жительниц поселка Бобровский написала письмо Владимиру Путину и губернатору Свердловской области с просьбой не закрывать учебное заведение, сообщает Ура.ру
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