Свердловская область выделила средства на газификацию лишь 7% Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошло заседание комиссии по городскому хозяйству, где обсуждались проблемы газификации. Согласно подведенным итогам, на данный момент в частном секторе Нижнего Тагила удалось подключить к газу лишь 7% домов из запланированного объема.

По словам администрации города, газификация производится за счет средств, выделяемых министерством энергетики Свердловской области. В 2017 году на эти цели был выделен 1 млн рублей. Так, на эти средства был проведен газ в 50 домов из 250 запланированных на Северном поселке, в 98 из 1 310 домов на Старой Гальянке и в 150 из 1 202 домов на Голом Камне.

Сейчас идёт подготовка проектной документации по газификации домов Старой Вагонки. После её завершения будет подана заявка в Министерство энергетики на финансирование, чтобы включиться в программу газификации на 2019 год отметил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Муниципалитет готов провести газ в 5 800 домов, однако на данный момент процент выполнения газификации остается на уровне 7%. Причиной такого низкого объема является дороговизна проводимых работ. Как пояснили в гордуме, в 2018 году деньги на газификацию частного сектора от региона в бюджете не предусмотрены, пишет «Новый город».