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Только 4 свердловские семьи обратились за получением пособия за первенца в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Только 4 свердловские семьи обратились за получением пособия за первенца в 2018 году

19 января, 20:30Общество
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