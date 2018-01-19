Только 4 свердловские семьи обратились за получением пособия за первенца в 2018 году

Первой семьей, которая подала документы на получение выплаты, стали жители Новой Ляли. Также за пособием уже обратились семьи из Тугулыма, Артинского и Ачитского районов. Всего с начала года на получение выплаты подали документы только 4 молодые мамы.

По словам экспертов, такое низкое число обращений связано с тем, что с 1 января прошло мало времени, и роженицы еще не успели выписаться из больниц. Специалисты считают, что вскоре претендентов на получение пособия станет больше.

Напомним, согласно Указу президента, выплату в размере 10 210 рублей получают семьи, родившие или усыновившие первенца после 1 января 2018 года. Свердловская область запросила у государства субвенцию в размере около 500 млн рублей. Ожидается, что в 2018 году субсидию получат около 5 000 рожениц, пишет ИА «ТАСС».