Ученики замерзают на уроках в одной из школ в Реже

В одной из школ в Реже началась прокурорская проверка. Сотрудников ведомства насторожили публикации местных СМИ о том, что школьники замерзают, сидя на уроках. В областном ведомстве решили проверить соответствие температуры в классах необходимым нормам.

По словам сотрудников прокуратуры, температура в школе должна находиться в диапазоне от +17 до +24 градусов в зависимости от помещения. Однако в поступившем в прокуратуру сообщении сказано, что температура в школе составляет +15 градусов.

Сотрудники ведомства совместно с Роспотренадзором измерят температуру в разных помещениях школы, после чего будет принято решение. Кроме того, в надзорное ведомство для объяснений был вызван директор школы и начальник управления образования по Режевскому округу, пишет «Накануне.ru».