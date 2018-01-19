Житель посёлка Верхнее Дуброво 2 года проведёт в тюрьме за нападение на полицейского
19 января, 23:35Общество
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Два года тюремного заключения получил житель посёлка Верхнее Дуброво за нападение на женщину-полицейского.
14 октября 2017 года 42-летний мужчина из села Верхнее Дуброво, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал соседям. Участковый уполномоченный полиции выехала на место для проверки поступившей информации.
При попытке задержания дебошир оказал сопротивление женщине-полицейскому и ударил её локтём. После того, как мужчина был доставлен в отделение полиции, против него возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.
19 января суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2-х лет тюремного заключения в колонии строго режима.
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