Житель посёлка Верхнее Дуброво 2 года проведёт в тюрьме за нападение на полицейского

14 октября 2017 года 42-летний мужчина из села Верхнее Дуброво, находясь в состоянии алкогольного опьянения , угрожал соседям. Участковый уполномоченный полиции выехала на место для проверки поступившей информации.

При попытке задержания дебошир оказал сопротивление женщине-полицейскому и ударил её локтём. После того, как мужчина был доставлен в отделение полиции, против него возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.