Назвала «тупорылым»: депутат-единоросс из Асбеста оштрафована за оскорбление коллеги
Сегодня, 09:00ОбществоФото: magfishcom.ru
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Разногласия между двумя депутатами городской думы Асбеста пришлось разрешать при помощи суда. Депутат от партии «Единая Россия» Елена Таниди назвала коллегу справедливоросса Евгения Шабанова «тупорылым», за что поплатилась штрафом в 1 000 рублей.
Инцидент произошёл в зале заседания думы Асбеста. В присутствии других депутатов Елена Таниди назвала Евгения Шабанова «тупорылым», что он воспринял, как оскорбление чести и достоинства. После этого мужчина подал в суд и потребовал от Таниди компенсацию морального вреда. Депутат произошедшее не отрицала и, в результате, судья назначил ей штраф в размере 1 000 рублей.
Коллеги по думе по-разному восприняли произошедший случай: кто-то выступил с осуждением представительницы «Единой России», другие же предложили помочь Таниди выплатить назначенный штраф.
Стоит также отметить, что женщина является педагогом и возглавляет школу в посёлке Белокаменном, сообщает Znak.com.
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