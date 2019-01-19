Назвала «тупорылым»: депутат-единоросс из Асбеста оштрафована за оскорбление коллеги

Инцидент произошёл в зале заседания думы Асбеста. В присутствии других депутатов Елена Таниди назвала Евгения Шабанова «тупорылым», что он воспринял, как оскорбление чести и достоинства. После этого мужчина подал в суд и потребовал от Таниди компенсацию морального вреда. Депутат произошедшее не отрицала и, в результате, судья назначил ей штраф в размере 1 000 рублей.