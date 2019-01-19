Официальное представительство «ВКонтакте» появится в Екатеринбурге в конце января
Социальная сеть «ВКонтакте» пытается глубже проникнуть в регионы. В крупных городах России появятся официальные представители сервиса, которые будут анализировать специфику потребления контента и пристрастия пользователей в конкретном субъекте страны.
30 января программа официальных представителей стартует в Екатеринбурге. В последующем они появятся в других регионах России.
Представители социальной сети будут анализировать особенности потребления и создания медиа-контента, что позволит вносить изменения в продукты компании, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Россия — большая страна: во всех городах и регионах есть свои известные личности, актуальные темы, и, быть может, особые необходимые возможности. Мы хотим сделать ВКонтакте ближе к людям — где бы они ни находились. Программа региональных представителей поможет нам лучше понимать потребности наших пользователей и создавать продукт, который максимально им соответствует. Это эксперимент — но мы надеемся, что он сложится удачно и получит продолжение,рассказал директор по развитию медиапродуктов сервиса Арсений Ашомко.
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