Официальное представительство «ВКонтакте» появится в Екатеринбурге в конце января

Россия — большая страна: во всех городах и регионах есть свои известные личности, актуальные темы, и, быть может, особые необходимые возможности. Мы хотим сделать ВКонтакте ближе к людям — где бы они ни находились. Программа региональных представителей поможет нам лучше понимать потребности наших пользователей и создавать продукт, который максимально им соответствует. Это эксперимент — но мы надеемся, что он сложится удачно и получит продолжение,рассказал директор по развитию медиапродуктов сервиса Арсений Ашомко.