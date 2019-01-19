Рабочий сухоложского завода задержан в Москве за одиночный пикет на Красной площади

В декабре он получил меньше из-за того, что снизилась выработка бригады. Для сравнения, рабочий с таким же разрядом на той же линии, но из другой бригады, получил за декабрь чуть больше 40 тысяч. К руководству завода с претензиями Корелин не обращался, о поездке в Москву не предупреждал. Знаю, что недавно он с тремя товарищами создали ячейку профсоюза и сейчас требуют его легализации,рассказал заместитель исполнительного директора ООО «Форэс» по связям с общественностью Андрей Расторгуев.