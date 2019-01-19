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Рабочий сухоложского завода задержан в Москве за одиночный пикет на Красной площади
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочий сухоложского завода задержан в Москве за одиночный пикет на Красной площади

Сегодня, 10:30ОбществоФото: Страница Рустама Корелина в ОК/ ok.ru/profile/579729285285
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