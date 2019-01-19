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Смоленская область, Чувашия и Башкортостан потребовали списать долги за газ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смоленская область, Чувашия и Башкортостан потребовали списать долги за газ

Сегодня, 21:55ОбществоФото: «Новые Известия»
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