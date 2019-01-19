Смоленская область, Чувашия и Башкортостан потребовали списать долги за газ

Депутат из Башкирии Дмитрий Чувилин отправил в прокуратуру запрос на списание с населения долгов за ЖКХ. Чиновник заявил, что не хочет оставаться в стороне, поэтому написал обращение в прокуратуру. По его версии, жители Башкирии нисколько не хуже населения других регионов, поэтому прокуратура должна выступить с аналогичным требованием.