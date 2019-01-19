Смоленская область, Чувашия и Башкортостан потребовали списать долги за газ
По примеру Чечни три региона России: Смоленская область, Чувашия и Башкортостан направили в прокуратуру требования о списании долгов за газ.
Депутат из Башкирии Дмитрий Чувилин отправил в прокуратуру запрос на списание с населения долгов за ЖКХ. Чиновник заявил, что не хочет оставаться в стороне, поэтому написал обращение в прокуратуру. По его версии, жители Башкирии нисколько не хуже населения других регионов, поэтому прокуратура должна выступить с аналогичным требованием.
Ответ из прокуратуры должен быть дан депутату в течение 14 дней.
Аналогичные требования отправили народные избранники Чувашской республики и Смоленской области, сообщают «Новые известия».
Ранее Чечне списали долг за газ на сумму 9 миллиардов рублей. Аргументом для такого решения стало сложное время для жителей. «Газпром» выступил с заявлением, что обжалует решение о списании задолженности.
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